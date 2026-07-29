Режим чрезвычайной пожароопасности продлили на Ставрополье до 30 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье до 30 июля продлили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Сообщение от РСЧС получили гости и жители края 29 июля 2026 года. Пятибалльный уровень опасности сохранится в северо-западной части края.

Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в юго-восточной части края до конца 29 июля и в течение суток 30 июля 2026 года.

«Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб – 112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье действует особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.

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