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НовостиОбщество29 июля 2026 6:53

Режим чрезвычайной пожароопасности продлили на Ставрополье до 30 июля

Соответствующее предупреждение разослала РСЧС
Виктория КУЗНЕЦОВА
Режим чрезвычайной пожароопасности продлили на Ставрополье до 30 июля

Режим чрезвычайной пожароопасности продлили на Ставрополье до 30 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье до 30 июля продлили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Сообщение от РСЧС получили гости и жители края 29 июля 2026 года. Пятибалльный уровень опасности сохранится в северо-западной части края.

Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в юго-восточной части края до конца 29 июля и в течение суток 30 июля 2026 года.

«Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб – 112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье действует особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.

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