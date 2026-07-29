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НовостиОбщество29 июля 2026 7:45

Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату

Жителям региона уже выплатили более 665 млн рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату

Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату. Жителям края выплатили более 665 млн рублей. Получить материальную помощь могут работающие родители двух и более детей. Основное требование – уплата налога на доходы физлиц в предыдущем году.

«При оценке финансового и имущественного положения семьи учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, доходы самозанятых, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. В расчет не включаются материнский капитал, жилищные и транспортные государственные субсидии, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты» – уточнила управляющий Отделением СФР по Ставрополью Елена Долгова.

Для оформления необходимо подать заявление до 1 октября на портале госуслуг, в ближайшей клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Остальные сведения сотрудники запрашивают самостоятельно. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что ставропольские врачи осмотрели 42 жителя Туркменского округа. Пациенты районной больницы могли получить консультацию врачей дерматологов, маммологов и гинекологов. У 14 человек медики выявили подозрение на злокачественные опухоли. Их отправили на дополнительные анализы.

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