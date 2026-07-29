Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 25 тысяч ставропольцев получили ежегодную семейную выплату. Жителям края выплатили более 665 млн рублей. Получить материальную помощь могут работающие родители двух и более детей. Основное требование – уплата налога на доходы физлиц в предыдущем году.

«При оценке финансового и имущественного положения семьи учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, доходы самозанятых, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. В расчет не включаются материнский капитал, жилищные и транспортные государственные субсидии, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты» – уточнила управляющий Отделением СФР по Ставрополью Елена Долгова.

Для оформления необходимо подать заявление до 1 октября на портале госуслуг, в ближайшей клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Остальные сведения сотрудники запрашивают самостоятельно. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что ставропольские врачи осмотрели 42 жителя Туркменского округа. Пациенты районной больницы могли получить консультацию врачей дерматологов, маммологов и гинекологов. У 14 человек медики выявили подозрение на злокачественные опухоли. Их отправили на дополнительные анализы.

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