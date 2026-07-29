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НовостиОбщество29 июля 2026 8:21

В Ставрополе отремонтировали крыши двух домов на проспекте Юности

Стоимость работ превысила 11,5 млн рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
В Ставрополе отремонтировали крыши двух домов на проспекте Юности

В Ставрополе отремонтировали крыши двух домов на проспекте Юности

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе закончили ремонт крыш двух девятиэтажек на проспекте Юности. На ремонтные работы потратили более 11,5 млн рублей.

«Крыша – один из ключевых элементов здания. Её состояние напрямую влияет на сохранность несущих конструкций, срок службы дома и комфорт жителей», – рассказали в Фонде капремонта Ставропольского края.

Работы провели в рамках регпрограммы капитального ремонта. По этой же программе в Ставрополе обновили фасад многоквартирного дома на улице Пригородной. На его ремонт потратили более восьми миллионов рублей.

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