В Ставрополе подвели итоги голосования за проекты благоустройства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе подвели итоги голосования за проекты благоустройства. Ставропольцы выбрали пять фаворитов, которые в 2027 году будут участвовать в губернаторском проекте поддержки местных инициатив.

«Более 650 жителей нашего города приняли участие в общегородском собрании, где мы вместе подвели итоги отбора проектов для включения в губернаторскую программу поддержки местных инициатив на 2027 год. Среди 11 отобранных для голосования территорий выбрали 5 лучших проектов, которые мы направим на конкурс в министерство финансов Ставропольского края», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Фаворитами среди местных жителей стали: территории в районе домов № 4/1, № 4/2, № 10, № 10А по улице 45 Параллель, в районе здания детского сада № 85 по улице Пирогова, в районе домов № 42, № 48, № 51 по проспекту Врачебному, в районе дома № 31 по улице Добролюбова, а также пешеходные связи по переулку Прикумскому от здания № 3-а до Михайловского шоссе.

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