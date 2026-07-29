Участок улицы Фроленко перекроют на полтора месяца в Ставрополе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе из-за коммунальных работ нельзя будет проехать по улице Фроленко на участке от дома № 22 до многоквартирного дома № 109а по улице Шпаковской. Ограничения введут 30 июля и планируют снять 15 сентября.

«Просим ставропольцев заранее продумывать свой маршрут и быть внимательными к другим участникам дорожного движения», – предупредили в администрации города Ставрополя.

Перекрытый участок можно будет объехать по улице Фроленко. Альтернативных путей для объезда закрытой дороги нет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru