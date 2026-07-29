Прокурор Ставрополья встретился с военными и их семьями

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокурор Юрий Немкин встретился с военными и их семьями, чтобы рассказать о государственных формах поддержки участников СВО. Встреча прошла в санаторно-курортном учреждении и прокуратуре города Ессентуки.

«Прокурор рассказал обратившимся о проводимой прокуратурой Ставрополья работе по расширению форм поддержки военнослужащих и их семей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Также на встрече рассказали о гарантиях, которые могут получить военные в зоне спецоперации. После проведенной встречи также были инициированы проверки. Их результаты под личный контроль взял прокурор Юрий Немкин.

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