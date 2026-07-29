Новые троллейбус и автобус появятся в Ставрополе к осени

Фото: миндор Ставропольского края

Новые троллейбус и автобус появятся в Ставрополе к сентябрю 2026 года. Их приобрели на деньги, которые ранее сэкономили на торгах. Ранее в 2025 году закупили 45 новых троллейбусов.

«По результатам конкурса заключены контракты, в августе новый троллейбус должен быть поставлен заводом-изготовителем в край, в сентябре – автобус», – рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Троллейбусы закупили в 2025 году по поручению губернатора Владимира Владимирова. В течение года они работали на маршрутах № 2, 4, 6, 7, 9 и 13. За этот год ими воспользовались 2,5 млн человек.

Также до конца 2026 года ставропольские перевозчики получат 53 новых автобуса, из которых 18 автобусов среднего класса, а также 35 автобусов большой вместимости. Такие автобусы позволяют перевозить до ста пассажиров, что увеличивает пропускную возможность общественного транспорта, а также экономит топливо.

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