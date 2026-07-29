Более 102 млн рублей украла ОПГ под видом инвестиций в НПЗ на Ставрополье

Более 102 млн рублей украли аферисты со Ставрополья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье под суд пойдет 55-летний житель Ставрополя и четверо его сообщников. Обвиняют их в крупном мошенничестве под видом инвестиций в нефтеперерабатывающий комплекс в Буденновске. Аферисты в 2019-2023 годах обещали доли в бизнесе и получили от пяти человек более 102 млн рублей.

«Организатор группы, являющийся гендиректором нефтеперерабатывающего предприятия, для убедительности показывал инвесторам реальную производственную площадку и расписывал несуществующие перспективы», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Только вот после передачи денег и подписания расписок о займах никто не собирался оформлять документы и включать кого-то в состав учредителей. Когда обманутые инвесторы потребовали деньги, их просто проигнорировали.

«Всего зафиксировано пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Самый крупный – на сумму более 32 млн рублей от предпринимателя, поверившего в скорый запуск завода. Другой потерпевший передавал деньги частями почти год, лишившись свыше 11 млн рублей. Еще в одном случае жертвами аферы стали супруги: муж вложил более 18 млн, затем по его рекомендации еще 8 млн передала жена», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Также известно, что один из фигурантов в 2019 году выманил у одного человека 1,8 млн рублей, попросив помощи в развитии бизнеса. А в 2022 году он же вместе с соучастником украл у того же потерпевшего 30 млн рублей, пообещав землю в Севастополе.

Общий ущерб превысил 102 млн рублей. Правоохранительные органы задержали пятерых фигурантов. На них возбудили уголовное дело по части 4 статьи (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Материалы уже передали в суд. Каждому грозит до 10 лет колонии.

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