Звание почетного журналиста могут утвердить на Ставрополье

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Губернатор Владимир Владимиров поддержал инициативу создания звания почетного журналиста Ставрополья. Ее обсудили на встрече с председателем Союза журналистов края Михаилом Ткачевым.

«В нашем крае точно есть журналисты, которые достойны стать обладателями такого особого статуса. Это ветераны отрасли, основатели школ мастерства – поколения ставропольцев вырастали, зная их слог и стиль мышления. Есть в ставропольских медиа и молодые таланты, которые уже достойно заявили о себе», – заявил губернатор.

Ранее Владимир Владимиров поручил создать интернет-ресурс, где люди смогут мониторить наличие бензина на АЗС. Созданием такого ресурса будет заниматься краевое минэнерго.

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