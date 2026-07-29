Генетическую паспортизацию винограда проводят на Ставрополье

Фото: СтГАУ

На Ставрополье проводят генетическую паспортизацию винограда. Ее выполняют на базе института генетики и селекции Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ).

СтГАУ стал первым научным центром в Ставропольском крае и на юге России, в котором могут полноценно проводить такие исследования. Генетическая паспортизация нужна не только для ведения учета насаждений и подтверждения происхождения и сорта. Ее также используют, чтобы выявить зараженность карантинными вирусами и категорию саженцев, а в последующем – и винограда.

Ученые определяют сорт, зараженность вирусами и категорию саженцев, полностью прослеживая путь от виноградника до бутылки вина.

Сейчас к паспортизации подключилось каждое четвертое виноградское предприятие Ставропольского края. В ближайшие два месяца в них планируют завершить паспортизацию 48 сортов винограда. Работой в оснащенных лабораторией занимаются специалисты СтГАУ среди которых молодые ученые, аспиранты и студенты

Ставропольский вуз развивает это направление в сотрудничестве с институтом биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Помогает в этом университетам объединение баз данных для совместных селекционных программ на основе ДНК-анализа. Помимо винограда, СтГАУ в 2027 году планирует реализовать паспортизацию яблонь и груш и расширить работу на все СКФО, Ростовскую область и Краснодарский край.

«Ставропольский государственный аграрный университет продолжит наращивать компетенции в области аграрной генетики, способствуя развитию виноградарства и садоводства не только в Ставропольском крае, но и далеко за его пределами. Университет готов к новым вызовам отрасли и обеспечит научное сопровождение перехода к обязательной паспортизации плодовых культур, укрепляя продовольственную безопасность и качество отечественной продукции», – сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.