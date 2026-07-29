В Кисловодске в храме святой Нины впервые проведут литургию

Фото; администрация города Кисловодска

В строящемся храме святой равноапостольной Нины в Кисловодске впервые пройдет первая литургия. Ее проведут 1 августа (воскресенье) при участии духовенства Русской и Грузинской православных Церквей.

«Богослужение пройдет при участии духовенства Русской и Грузинской православных Церквей, что в Год единства народов России, вновь подчеркивает духовное единство, взаимное уважение и многовековую дружбу народов, живущих в Кисловодске», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

При храме также создадут грузинский культурный центр. Он задумывается как место, которое может стать пространством для живого общения, сохранения языка, обычаев и поддержанием связи между поколениями.

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