Бойцы спецоперации поблагодарили Солдатский привал в Невинномысске

Отзывы бойцов -лучшая награда для горожан. Фото: администрация Невинномысска.

Открытый три года назад в городе Невинномысске на Ставрополье пункт отдыха для военнослужащих сегодня уже стал настоящим центром притяжения. Сюда приходят как бойцы, следующие к линии фронта и возвращающиеся обратно, так и местные жители.

Солдатские привалы представляют собой места отдыха для участников специальной военной операции, где они могут безвозмездно получить горячее питание, восстановить силы и взять с собой необходимые вещи из дома.

Пункт в Невинномысске открыт каждый день с восьми утра до пяти вечера. В обновлённом режиме работы кухня функционирует на полную мощность, предлагая бойцам разнообразное домашнее меню: наваристые борщи и супы, гуляши с гречневой кашей, картофельное пюре с сезонными овощами, салаты, свежую выпечку и фруктовые компоты.

По словам представителей городской администрации, комплексные обеды для участников СВО всегда бесплатны – это общая благодарность за их мужество и ежедневный подвиг.

Особую атмосферу создаёт участие неравнодушных горожан и местного бизнеса. Предприниматели, образовательные учреждения и жители города помогают пополнять запасы пункта отдыха. Благодаря этой поддержке военные получают всё необходимое для дороги: предметы первой необходимости, средства гигиены, лекарства, сезонную одежду, консервы, чай, кофе, сладости и детские рисунки.

В администрации Невинномысска рассказали, что недавно стены солдатского привала вновь наполнились добрыми словами, когда приехали военнослужащие. Их отзывы стали лучшей наградой для горожан, которым остаётся пожелать защитникам хорошей дороги, победы и благополучного возвращения домой.

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