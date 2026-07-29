Бойцы спецоперации поблагодарили Солдатский привал в Невинномысске

Открытый три года назад в городе Невинномысске на Ставрополье пункт отдыха для военнослужащих сегодня уже стал настоящим центром притяжения. Сюда приходят как бойцы, следующие к линии фронта и возвращающиеся обратно, так и местные жители.
Солдатские привалы представляют собой места отдыха для участников специальной военной операции, где они могут безвозмездно получить горячее питание, восстановить силы и взять с собой необходимые вещи из дома.
Пункт в Невинномысске открыт каждый день с восьми утра до пяти вечера. В обновлённом режиме работы кухня функционирует на полную мощность, предлагая бойцам разнообразное домашнее меню: наваристые борщи и супы, гуляши с гречневой кашей, картофельное пюре с сезонными овощами, салаты, свежую выпечку и фруктовые компоты.
По словам представителей городской администрации, комплексные обеды для участников СВО всегда бесплатны – это общая благодарность за их мужество и ежедневный подвиг.
Особую атмосферу создаёт участие неравнодушных горожан и местного бизнеса. Предприниматели, образовательные учреждения и жители города помогают пополнять запасы пункта отдыха. Благодаря этой поддержке военные получают всё необходимое для дороги: предметы первой необходимости, средства гигиены, лекарства, сезонную одежду, консервы, чай, кофе, сладости и детские рисунки.
В администрации Невинномысска рассказали, что недавно стены солдатского привала вновь наполнились добрыми словами, когда приехали военнослужащие. Их отзывы стали лучшей наградой для горожан, которым остаётся пожелать защитникам хорошей дороги, победы и благополучного возвращения домой.
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