В округе Ставрополья в пришкольных лагерях отдохнули 2,6 тысячи детей

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Фото: администрация Андроповского округа.

За две смены работы пришкольных лагерей и площадок в Андроповском округе отдохнули более 2,6 тысячи детей. Как сообщили в администрации округа, В Андроповском округе для ребят организовали насыщенную программу, включая спортивные состязания, мастер-классы, экскурсии, игры и другие активности.

Всего в летней кампании были задействованы 14 пришкольных лагерей и площадок, а также детский оздоровительный лагерь «Юность».

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Работа педагогических коллективов, вожатых и воспитателей была направлена на то, чтобы каникулы прошли с пользой и оставили только положительные эмоции.

«Мы видим, как ребята с радостью приходят в лагеря в начале смены и как не хотят уходить. Со своей стороны сделали все, чтобы каникулы для детей прошли полезно», – рассказали в пресс-службе администрации Андроповского округа.

Всего по Ставропольскому краю в течение лета планируется охватить организованным досугом свыше 90 тысяч детей.

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