Реконструкция Северного обхода в Ставрополе стартует в 2027 году

Проект необходим из-за высокой транспортной нагрузки между Ставрополем и Михайловском. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Старт работ по реконструкции Северного обхода Ставрополя намечен на 2027 год. Об этом сообщил глава регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа во время пресс-конференции в РИЦ СК.

Ремонт дорог, как местного, так и федерального значения, ведётся в рамках краевой программы. На данный момент стоимость проекта оценивается примерно в 24 миллиарда рублей. Для финансирования привлекаются средства из краевого бюджета. Окончательное решение о запуске строительства должно быть принято до конца текущего года.

В миндоре подчеркнули крайнюю необходимость проекта: транспортный поток между Ставрополем и Михайловском настолько велик (свыше 100 тысяч машин ежедневно), что в часы пик водители тратят на дорогу до полутора часов.

Проект предусматривает строительство трёх транспортных развязок:

– На пересечении с трассой Ставрополь – Ростов;

– На пересечении со Старомарьевским шоссе;

– На ещё одном стратегически важном участке.

Замена существующих светофоров на новые развязки обеспечит бесперебойное движение, что позволит значительно разгрузить трассу от пробок и увеличить её пропускную способность.

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