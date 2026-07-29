Реконструкция Северного обхода в Ставрополе стартует в 2027 году

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Старт работ по реконструкции Северного обхода Ставрополя намечен на 2027 год. Об этом сообщил глава регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа во время пресс-конференции в РИЦ СК.
Ремонт дорог, как местного, так и федерального значения, ведётся в рамках краевой программы. На данный момент стоимость проекта оценивается примерно в 24 миллиарда рублей. Для финансирования привлекаются средства из краевого бюджета. Окончательное решение о запуске строительства должно быть принято до конца текущего года.
В миндоре подчеркнули крайнюю необходимость проекта: транспортный поток между Ставрополем и Михайловском настолько велик (свыше 100 тысяч машин ежедневно), что в часы пик водители тратят на дорогу до полутора часов.
Проект предусматривает строительство трёх транспортных развязок:
– На пересечении с трассой Ставрополь – Ростов;
– На пересечении со Старомарьевским шоссе;
– На ещё одном стратегически важном участке.
Замена существующих светофоров на новые развязки обеспечит бесперебойное движение, что позволит значительно разгрузить трассу от пробок и увеличить её пропускную способность.
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