Ещё пять быстрых зарядок для электромобилей заработали в Ставропольском крае

Сегодня в крае работают 74 ЭЗС быстрого типа. Фото: минпром СК

Сеть зарядных станций для электромобилей в Ставропольском крае расширилась. Две новые станции на 150 кВт были введены в эксплуатацию в Минеральных Водах, а также по одной новой ЭЗС появилось в Нефтекумске, Ставрополе и посёлке Прогресс в Кировском округе.

Создание комфортной инфраструктуры для владельцев электротранспорта ведётся с 2023 года, когда первая электрозаправка была открыта в Железноводске.

По информации регионального министерства энергетики, промышленности и связи, краевые власти тесно сотрудничают с инвесторами и оказывают им всестороннюю поддержку. Компании, занимающиеся установкой ЭЗС, могут рассчитывать на федеральные субсидии от Минпромторга России, которые частично покрывают их затраты.

На сегодняшний день в регионе открыты 74 скоростные зарядные станции. До конца года планируется запуск ещё нескольких объектов быстрой зарядки. Такие станции способны полностью зарядить аккумулятор автомобиля примерно за полчаса – время зависит от его ёмкости и текущего уровня заряда. Новые ЭЗС размещаются как в черте городов, так и вдоль ключевых федеральных и региональных автомагистралей.

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