Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале в Ессентуках

Новая зона ожидания создана специально для удобства маломобильных граждан. Фото: пресс-служба СКЖД

В Ессентуках на вокзале открылась новая зона ожидания, созданная специально для удобства маломобильных граждан. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, для этих целей было выделено отдельное помещение на первом этаже здания.

В зале установлены места для пассажиров в креслах-колясках и слабовидящих людей, которые путешествуют с собаками-проводниками. Для посетителей с нарушениями слуха предусмотрена специальная индукционная петля, сообщили в СКЖД.

Помимо этого, на вокзале работает справочный видеотерминал. Через него можно связаться со специалистом и получить консультацию, в том числе с переводом на русский жестовый язык.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье сняли ограничения на служебный транспорт для чиновников. Их отменили в связи со стабилизацией ситуации с топливом в крае.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru