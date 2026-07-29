Палеонтологический памятник природы на Ставрополье наделили охранной зоной

Принятые меры помогут оградить памятник от вредного воздействия. Фото: минприроды СК.

В Шпаковском округе Ставрополья взяли под защиту территорию вокруг памятника природы «Косякинский песчаный карьер». Согласно постановлению губернатора, для объекта создали охранную зону площадью 6,5 гектара.

По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, это место имеет большую научную ценность. Оно позволяет изучать климат, ландшафты и животный мир древних эпох. Новые меры помогут защитить уникальный памятник от негативного влияния и сохранить его для дальнейших исследований.

История этого места началась в 1960-х годах во время промышленной добычи песка и гравия. На глубине от шести до девяти метров рабочие наткнулись на кости животных, живших миллионы лет назад. Среди находок были останки гигантского медведя, дейнотерия (древнего слона), различных видов носорогов и гиппариона – предка современной лошади. Добычу ископаемых немедленно остановили, а в 1961 году карьеру присвоили статус палеонтологического памятника природы.

Сегодня обнаруженные здесь уникальные окаменелости можно увидеть в краеведческом музее Ставрополя и в Палеонтологическом музее Москвы.

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