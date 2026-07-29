Уборка дынь и арбузов стартовала на Ставрополье

Основными производителями арбузов и дынь в крае являются фермеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фермеры Ставрополья приступили к уборке первого урожая арбузов и дынь. Сбор начался в хозяйствах Грачевского, Арзгирского, Александровского и Курского муниципальных округов.

Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края, именно личные подсобные и фермерские хозяйства обеспечивают свыше 95% всего объёма бахчевых в регионе. Для их посадки в текущем сезоне использовали 537,3 гектара, а основными районами-производителями являются Нефтекумский, Арзгирский и Курский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе подвели итоги голосования за проекты благоустройства. Они будут участвовать в губернаторском проекте поддержки местных инициатив в 2027 году.

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