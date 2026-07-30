Житель Ингушетии заработал более миллиона рублей на смерти жены-инвалида

Вдовец скрывал факт смерти жены и тратил деньги, поступавшие на её банковскую карту. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии сотрудники регионального УФСБ раскрыли схему хищения пенсионных выплат. Под подозрение попал 54-летний мужчина, который в течение почти трёх лет — с ноября 2023 по июнь 2026 года — получал пенсию по инвалидности своей покойной жены.

Для этого он скрывал факт её смерти и тратил деньги, поступавшие на её банковскую карту. Общий ущерб, нанесённый Социальному фонду России, превысил 1 миллион рублей. По данному факту следователи МВД республики возбудили уголовное дело по статье «кража».

Напомним, ранее сообщалось, что более 102 млн рублей украла организованная преступная группировка под видом инвестиций в нефтеперерабатывающий комплекс в Буденновске. Четыре года группировка искала жертв и предлагала вложиться якобы в инвестиции завода.

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