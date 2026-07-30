Часть Ессентуков осталась без света 30 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть Ессентуков осталась без электричества 30 июля с 9:00 до 19:00. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть». Под отключения попадают:

Частный сектор

- Улица Шмидта, улица Никольская, включая коммерческие помещения; улица Рыбникова, улица им. Буткевича, улица Прохладная, улица Рассветная, улица Воздвиженская, улица Георгиевских кавалеров, улица Щекабрьская, улица Жердева, улица Лазурная улица Осенняя, улица Прохладная, улица Рассветная, улица им. В. Мирошниченко, улица им. Жореса Алферово, улица им. Федора Богнетова, улица им. Сергей Гейко;

Многоквартирные дома

- Улица Никольская д. 27/8а, Никольская д. 27/8б. Ермолова д.98/2, Никольская д. 15 а, Никольская, д. 15 б, Никольская д. 2l/l, Никольская д. 2l/2, Никольская д. 21/3, Никольская д. 21/4, Никольская д. 21/5, Никольская д.2l/51/1, Никольская д. 21/16, ул. Никольская д. 2З, Никольская д. 23/l, Никольская д. 25, Никольская д. 25/1.

По вопросам отключения энергоэнергии можно обратиться по номеру диспетчерской службы: 6-53-91.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru