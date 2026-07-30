Более 8,4 млн рублей потратили на ремонт двух крыш в Зеленокумске на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 8,4 млн рублей потратили на ремонт двух крыш в Зеленокумске на Ставрополье. Работы провели на на улицах Мира и Железнодорожной.

«Универсальных решений в капремонте не существует: каждый дом требует инженерного подхода, учитывающего особенности его конструкции и эксплуатации» – рассказал гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

В двухэтажном доме по улице Железнодорожной, 18 обновили скатную крышу. А в пятиэтажке на улице Мира, 130 отремонтировали плоскую наплавляемую крышу. Специалисты заменили покрытия, а также провели ремонт инженерных систем.

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