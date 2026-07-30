Губернатор Ставрополья обсудил подготовку к сентябрьским выборам в думы

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Губернатор Ставрополья провел деловую встречу в преддверии выборов в краевую и Государственную думу. На самой встрече с председателем краевой избирательной комиссии Сергеем Тарасовым обсуждались организационные вопросы.

«В этом году жителям Ставрополья предстоит избрать депутатов Государственной думы и краевой думы. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждый человек мог спокойно и удобно реализовать свое избирательное право», – написал в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

Также в этом году среди участников и ветеранов СВО есть баллотирующиеся в депутаты краевой и Государственной думы. В связи с этим губернатор края обратился к избирательной комиссии с просьбой внимательно относиться ко всем возникающим у них вопросам.

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