Футбольный стадион с трибунами на тысячу зрителей построят в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе построят футбольный стадион с трибунами на тысячу зрителей. Землю под него уже выделили, о чем сообщили на заседании краевой межведомственной комиссии. Также одобрили строительство спортивно ледового-комплекса в Георгиевском округе.

«По поручению главы региона продолжаем сохранять тенденцию ежегодного роста инвестиций в основной капитал Ставрополья и улучшать качество жизни населения на каждой территории края», – рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

А для крупного бизнеса напомнили о более чем 10 мерах поддержки. Самая популярная из них – это предоставление земли в аренду без проведения торгов. В прошлом году эту меру поддержки получили 43 проекта. А в 2026 году – 12 инициатив.

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