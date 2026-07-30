БПЛА запустят в небо 30 июля в Петровском округе Ставрополья Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петровского округа на Ставрополье 30 июля смогут заметить в небе БПЛА. Целью полетов стали воздушные исследования земельных участков.

«30 июля 2026 года в период времени с 11:00 до 16:00 часов над территорией округа, а именно над селом Донская Балка, будут проводиться полёты беспилотных летательных аппаратов», – сообщили в администрации Петровского округа.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Запуск дронов запланирован и согласован.

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