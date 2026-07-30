Бензин на Ставрополье подешевел за минувшую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобильный бензин начал дешеветь на Ставрополье. Средняя стоимость горючего за неделю снизилась на 1,26% и обходится в 83,42 рубля за литр. Такие показатели дает Северо-Кавказстат.

Сильнее всего подешевел бензин марки АИ-95 – на 1,34%. В среднем за него автомобилисты заплатят – 86,38 рубля. Также подешевел АИ-92. Литр топлива обойдется в 79,19 рубля (-1,26%). Однако незначительно подорожал бензин марки АИ-98. Его можно приобрести за 98,96 рубля. Прирост составил всего 0,23%.

Также за неделю подорожало и дизельное топливо. Его стоимость составляет 91,87 рубля за литр (+0,19%).

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