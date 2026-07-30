Интерес к аграрным и инженерным специальностям вырос на 40% на Ставрополье

Фото: СтГАУ

На Ставрополье интерес к аграрным и инженерным специальностям вырос на 40% в 2026 году. Такую статистику дает Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) по итогам приемной кампании. Конкурс на самые популярные направления превысил 10 человек на одно бюджетное место.

Среди востребованных специальностей вуз называет агрономию, ветеринарию, агроинженерию, садоводство и другие ИТ и инженерные направления, связанные с АПК. При этом СтГАУ в 2026 году стал участником пилотного проекта, направленного на изменения уровней профессионального образования.

По указу президента России ставропольский вуз попал в число 17 учреждений, которым доверили разработать образовательные подходы для подготовки специалистов. Суть – сделать выпускников практико-ориентированными, гибкими и способными быстро адаптироваться к технологическим изменениям отрасли.

По «новой модели» образования в СтГАУ в этом году на бюджет принимали по 36 образовательным программам. На них выделили 60% всех бюджетных мест вуза.

В университете также рассказали о целевом наборе студентов. Количество таких мест в учреждении увеличилось на 64% по сравнению с прошлым годом и составило 364. После окончания учебы выпускники могут попасть более чем на 110 предприятий, сотрудничающих со СтГАУ.

«Современное сельское хозяйство – это генетика и селекция, цифровое проектирование, искусственный интеллект и роботизированные системы. Именно поэтому мы видим устойчивый рост интереса абитуриентов к аграрному, инженерному и ИТ-образованию. Все больше молодых людей осознанно выбирают профессию, которая позволяет работать на переднем крае технологического развития и одновременно решать одну из ключевых задач страны – обеспечение продовольственной безопасности», – рассказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.