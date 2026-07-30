Жители 22 округов Ставрополья останутся без газа в августе Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители 22 округов Ставропольского края останутся без газа в августе. Специалисты начнут ремонтные работы 4 августа, а завершить их планируют 27 августа.

«Поставщик ресурса приносит извинения за временные неудобства», – написали на сайте ресурсоснабжающей компании.

Со всеми адресами и объектами края, которые попадут под ограничения, можно ознакомиться по ссылке.

А с 30 июля тысячи жителей КМВ останутся без воды. На территории Карачаево-Черкесии начнутся планово-предупредительные ремонтные работы, а в Кисловодске на подающем водоводе по улице Победы – аварийно-восстановительные. До их завершения частично снижается давление и как следствие подача воды.

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