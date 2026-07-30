Иван Ульянченко. Фото: администрация города Ставрополя

Мэры Ставрополя и Грозного вошли в десятку лучших глав городов России. Топ составили из 88 градоначальников на основании анкетирования экспертного сообщества. Результаты исследования опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» за июнь-июль 2026 года.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров занял четвёртую строчку, тем самым поднявшись в рейтинге выше всех глав СКФО. За ним, на девятом месте, мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Хас-Магомед Кадыров и Рамзан Кадыров. Фото: соцсети мэра Грозного

Другие главы городов СКФО находятся в середине и конце списка. Мэр Нальчика Азаматгерий Ашхотов оказался на 41 месте. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов расположился на строке ниже – на 42 месте.

Мэр Черкесска Алексей Баскаев оказался на 56 месте. Уже в конце рейтинга мэр Магаса Муса Темурзиев – на 83 месте, а закрывает весь список мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, попавший на 88 место.

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