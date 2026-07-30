Губернатор Ставрополья наградил сотрудников краевого Следственного комитета

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Губернатор Ставропольского края вручил награды сотрудникам краевого управления Следственного комитета России. Церемония была приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля.

«От лица земляков поблагодарил руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции Александра Александровича Перепелицина и его коллектив за вклад в защиту законности и правопорядка в нашем крае», – рассказал Владимир Владимиров.

Губернатор также поддержал работу, которую проводят для защиты прав несовершеннолетних и поблагодарил следователей, принимающих участие в профилактике преступлений среди детей и подростков.

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