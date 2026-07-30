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НовостиОбщество30 июля 2026 12:32

Губернатор Ставрополья наградил сотрудников краевого Следственного комитета

Церемония была посвящена профессиональному празднику следователей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Губернатор Ставропольского края вручил награды сотрудникам краевого управления Следственного комитета России. Церемония была приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля.

«От лица земляков поблагодарил руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции Александра Александровича Перепелицина и его коллектив за вклад в защиту законности и правопорядка в нашем крае», – рассказал Владимир Владимиров.

Губернатор также поддержал работу, которую проводят для защиты прав несовершеннолетних и поблагодарил следователей, принимающих участие в профилактике преступлений среди детей и подростков.

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