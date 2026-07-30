Ставропольский следователь рассказал, как из рабства вызволяли 22-летнего парня

Следователь и общественник рассказали, как падают и вызволяют из рабства Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На дворе 21 век, но все еще бывают случаи, когда людей берут в трудовое рабство. Не исключение и Северный Кавказ. 30 июля в большинстве стран мира отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. По этому случаю коллеги из «АиФ-СК» узнали, как из плена вызволяли 22-летнего парня, часто ли на Кавказе происходят такие преступления и как не попасть в руки «рабовладельцев».

Следователь Михаил Выскубенко рассказал о спасении на Ставрополье молодого человека. По данным правоохранительных органов, два брата на протяжении двух лет заставляли работать, избивали и подвергали сексуальному насилию. А начиналось все с того, что 22-летний парень взялся за разбор конструкций бассейнов в Адыгее. «Рабовладельцы» после завершения работ предложили ему поехать на заработки. Три месяца сотруднику исправно платили, а потом начались проблемы.

«Вызволяли парня с полицией. Он смог дозвониться общественникам, когда удерживающие его люди ослабили контроль. Общественники в свою очередь обратились за помощью в правоохранительные органы и вместе с ними выехали по указанному адресу, где нашли юношу. Тот сразу стал давать показания против своих “владельцев”. Но оба брата до сих пор отрицают свою вину в использовании рабского труда, настаивая на обычных торгово-денежных отношениях, и что никаких ограничений в свободе передвижения не было. Максимум, в чём признался один из подсудимых, это в рукоприкладстве», – говорит следователь. Сейчас материалы уголовного дела находятся в суде. Братьям грозит до пяти лет колонии.

Только вот этот случай совсем не показательный. По словам Михаила Выскубенко, подобные преступления редко доходят до следствия, а потом и судов. Зачастую все происходит в местах, где нет связи, и о проблеме насильственного удержания можно не знать годами.

Арина Файрушина, координатор движения «Альтернатива», рассказала, что Северный Кавказ – частое место, откуда приходят сообщение о рабстве. Преступники ищут жертв на вокзалах, станциях, метро – часто даже не в СКФО. Но потом пленников перевозят и заставляют пахать.

Чтобы не попасть в трудовое рабство, есть ряд рекомендаций. Среди них: рассказывать родным о своих передвижениях; сразу придумать кодовые слова, которые поймут близкие, если вы окажетесь в опасности; заранее проверять работодателей. А если вдруг вы столкнетесь с ситуацией, когда украли багаж или билет, стоит обращаться за помощью к администрациям общественных мест, полиции или искать способ связаться с родными. Настойчивые предложения со стороны незнакомцев лучше игнорировать.

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