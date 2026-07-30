Морковь, яблоки и колбасы подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 21 по 27 июля на Ставрополье подорожали колбасы, яблоки и морковь. При этом дешевеют некоторые овощи – лук, огурцы и помидоры. Такие данные приводит Северо-Кавказстат.

Сильнее всего неделю подорожала морковь. Килограмм овоща в среднем обойдется в 65,45 рубля (+4,75%). За ней идут яблоки – 163,81 рубля (+3,18%). Помимо овощей и фруктов подорожали еще и колбасы. Копченые колбасы подорожали на 3,11%, а вареные на – 2,78%. Теперь килограмм колбасы стоит 764,16 рубля и, соответственно, 622,47 рубля.

Зато дешевеют другие продукты. Сильнее всего подешевел килограмм помидоров – 130,08 рубля (-8,17%) и килограмм лука – 65,32 рубля (-7,86%). Килограмм огурцов обойдется в 105,46 рубля, что в сравнении с прошлой неделей меньше на 5,43%. Также подешевели детские овощные консервы – 781,92 рубля за килограмм (-5,32%).

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