В ожидании рейса в аэропорту Минвод чаще всего пользуются нейросетями, соцсетями и видеосервисами

Самыми активными пользователями мобильного интернета в аэропорту Минеральных Вод оказались зумеры Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Билайн проанализировал, как клиенты использовали мобильный интернет в аэропорту Минеральных Вод в первой половине лета. Всего в июне и начале июля они скачали около 12 тысяч гигабайт. Такого объема хватит, чтобы послушать более 3,5 млн музыкальных треков. Сеть Билайна летом успешно справляется с повышенной нагрузкой.

Самыми активными пользователями мобильного интернета в аэропорту Минеральных Вод оказались зумеры (молодые люди до 28 лет). В среднем их трафик составил 35% от общего объема данных в сети. Миллениалы (им примерно от 29 до 44 лет) скачали 25% трафика, представители поколения Х (от 45 до 59 лет) – 22%, бумеры (клиенты старше 60 лет) – около 18%.

Наиболее популярными у пассажиров всех возрастов оказались социальные сети*. У зумеров также в фаворитах были мессенджеры. Миллениалы в ожидании рейса чаще остальных пользовались нейросетями, а представители поколения Х – образовательными, музыкальными сервисами и маркетплейсами. Бумеры оказались в числе лидеров по чтению онлайн, больше остальных смотрели фильмы и видеоролики.

«Мы улучшили связь в новом терминале аэропорта Минеральных Вод, чтобы наши клиенты комфортно пользовались мобильным интернетом. Перед вылетом, ожидая свой рейс, и после приземления могли общаться с близкими, подключали нужные онлайн сервисы», – отметил директор Ставропольского отделения Билайн Анатолий Загорулько.

*На основе обезличенной статистики в аэропорту Минеральных Вод, снятой с 1 июня по 12 июля 2026 г.

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