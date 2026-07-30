Новый сквер планируют создать в Минводах до конца 2027 года

Фото: администрация Минераловодского округа

В Минеральных Водах до конца 2027 года планируют создать новую зону отдыха. Сквер с фонтанами появится на улице Советской в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы пройдут в два этапа, последний из которых должны закончить к концу декабря следующего года.

«Специалисты подрядной организации создадут современное общественное пространство для отдыха, прогулок и активного досуга. Запланирована установка амфитеатра, декоративных фонтанов, детской игровой площадки, скейт-парка, оборудование прогулочных зон и мест для отдыха», – рассказали в миндоре Ставропольского края.

На месте рабочие уже завершили работы по вертикальной планировке земельного участка. Подрядчик приступил к подготовке и разбивке пешеходных и велодорожек, а также подготавливает водную штору для будущего фонтана, прокладывает кабель линии электропередач, а также трубопровод. Техническую готовность объекта оценили в 17%.

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