Воспитанник невинномысского Поста №1 станет курсантом элитного училищае ПВО

Выпускник школы №8 и Поста №1 Невинномысска Артём Серебряков успешно завершил подготовку к поступлению в Ярославское высшее военное училище ПВО.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в 2025 году он вошёл в число лучших курсантов-допризывников Ставрополья. В качестве командира команды Артём представлял регион на окружном и всероссийском этапах конкурса «Зарница 2.0» и завоевал третье место на краевом казачьем смотре.

Его достижения также включают победы в играх «Орлёнок» и «Патриот». Он достойно представил родной край на выставке «Моя Россия» на ВДНХ и в Совете Федерации. Особой страницей в его биографии стала Вахта Памяти у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

По словам администрации Невинномысска, будущий офицер годами шёл к своей цели, доказав глубокую преданность воинскому долгу.

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