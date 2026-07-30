Жителя Ставрополя оштрафовали на 500 тысяч рублей за переводы денег экстремистам

Житель Ставрополя приговорён к штрафу в размере 500 тысяч рублей за финансирование экстремистской организации. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю, в период с августа 2021 по февраль 2022 года мужчина совершил семь денежных переводов на счёт некоммерческой организации, запрещённой в РФ.

Суд установил, что предоставленные средства использовались для обеспечения деятельности данного объединения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА запустили в небо 30 июля в Петровском округе Ставрополья. Целью полетов стали воздушные исследование ландшафта. Жителей и гостей региона заранее оповестили и призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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