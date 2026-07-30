В Ставрополе открыли экспозицию, посвященную участникам Героям СВО из Дагестана

В представительстве Дагестана в Ставропольском крае начала работу выставка под названием «Дагестанцы – участники СВО – Герои России»,. как сообщает республиканское Министерство по национальной политике, экспозиция знакомит посетителей с портретами и редкими фотографиями уроженцев республики, которые были удостоены высшего звания Героя Российской Федерации за проявленные отвагу и героизм во время специальной военной операции.

Представитель республики Абдула Омаров сообщил, что главная задача данного проекта заключается в сбережении памяти о подвигах земляков для молодого поколения. Он напомнил, что двадцать выходцев из Дагестана, участвовавших в СВО, получили звание Героя России. По его словам, знание и почитание своих героев обеспечивает преемственность поколений и уважение к истории страны, а память о мужественных защитниках Отечества должна сохраняться и передаваться потомкам.

Присутствующие на открытии гости дали высокую оценку созданию подобной галереи как важному инструменту для сохранения исторической правды и воспитания патриотизма у молодежи.

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