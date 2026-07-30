Водитель погиб в опрокинувшемся на трассе Ставрополья автомобиле

В Минераловодском округе в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля погиб водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Ставропольскому краю, ДТП произошло около 18 часов 30 минут по московскому времени. 40-летний водитель транспортного средства «Лада», двигаясь со стороны села Александрийское в сторону города Минеральные Вод, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, там съехал в кювет и автомобиль опрокинулся.

«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», - добавили в ведомстве.

Пассажиров в машине не было. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе начался второй этап обновления дорожной разметки. Работы планируют завершить к сентябрю.

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