Подачу воды ограничат на 10 дней в четырёх посёлках Минвод на Ставрополье

Коммунальщики приняли решение сократить объём подаваемой в сеть воды на 30%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четырёх населённых пунктах Минераловодского округа временно сократили подачу питьевой воды из-за ухудшения качества ресурса в Большом Ставропольском канале. По словам главы муниципалитета Максима Гаранжи, ограничения продлятся около десяти дней.

Снижение напора коснулось села Ульяновка и хуторов Лысогорский, Николаевская Степь и Любительский. Специалисты объяснили ситуацию поступлением в канал воды с низкими показателями качества. Для её полной очистки на станциях водоподготовки в Курсавке требуется больше времени, поэтому технологические процессы усложнились.

В результате станция не может работать на полную мощность, и коммунальщики приняли решение сократить объём подаваемой в сеть воды на 30%. Ограничительные меры действуют с 30 июля сроком на десять суток.

«Как только качество воды нормализуется, очистные сооружения вернутся к обычному режиму работы», – рассказал Гаранжа.

Для обеспечения жителей питьевой водой на период ограничений организован подвоз автоцистернами. Заявку можно оставить в диспетчерской службе по телефону: 8 (87922) 5-57-67.

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