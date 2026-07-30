В Ингушетии арестовали стрелявших из пистолета в бывшего замначальника ОВД

В результате следственных действий были установлены трое подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственным управлением СКР по Республике Ингушетия расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным ведомства, инцидент произошёл 15 февраля 2025 года в Сунже, где возле ресторана в 41-летнего местного жителя произведено не менее семи выстрелов из огнестрельного оружия.

На данный момент установлены трое подозреваемых. В отношении одного мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в июне. Решением суда двое других фигурантов также арестованы. Они пробудут в СИЗО до 29 сентября. Следствие обосновало ходатайство тем, что тяжесть преступления и риск сокрытия от правосудия исключают возможность применения более мягкой меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Ставрополя оштрафовали на 500 тысяч рублей за переводы денег экстремистам. Деньги он отправлял в течение полугода.

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