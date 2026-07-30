Очаги саранчи обнаружены в десяти округах Ставропольского края

Обследования на выявление саранчи продлятся до конца августа. Фото: пресс-служба филиала Россельхозцентра по СК

На Ставрополье аграрии продолжают мониторить ситуацию с саранчой. Так, опасные насекомые были обнаружены в десяти округах. Успешные истребительные мероприятия уже проведены в девяти из них. По словам руководителя филиала Россельхозцентра Ольги Кузнецовой, эффективность обработок очень высока, и ситуация находится под контролем.

Тем не менее, специалисты сохраняют бдительность, особенно на границах с соседними регионами, где помимо мароккской саранчи появились итальянский прус и более крупная азиатская перелётная саранча. Последняя способна преодолевать большие расстояния, поэтому существует риск её залёта на территорию края.

Для защиты полей аграриям бесплатно предоставили инсектицид, закупленный на средства краевого бюджета. Мониторинг ситуации продлится до конца августа, а оперативный штаб готов в любой момент провести дополнительные обработки.

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