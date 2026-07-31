Беспилотную опасность объявили ночью 31 июля на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 31 июля на территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность. Об угрозе атаки БПЛА губернатор края Владимир Владимиров предупредил в 1:20.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Во время действия режима беспилотной опасности возможно замедление в работе мобильного интернета и перебои в телевещании. При возникновении ЧП местные жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Обновлено: режим беспилотной опасности сняли в 9:20.

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