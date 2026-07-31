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НовостиОбщество31 июля 2026 5:35

Беспилотную опасность объявили ночью 31 июля на Ставрополье

Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор Владимир Владимиров
Виктория КУЗНЕЦОВА
Беспилотную опасность объявили ночью 31 июля на Ставрополье

Беспилотную опасность объявили ночью 31 июля на Ставрополье

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 31 июля на территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность. Об угрозе атаки БПЛА губернатор края Владимир Владимиров предупредил в 1:20.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Во время действия режима беспилотной опасности возможно замедление в работе мобильного интернета и перебои в телевещании. При возникновении ЧП местные жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Обновлено: режим беспилотной опасности сняли в 9:20.

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