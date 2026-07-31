Две ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные, 1 и 2 августа, в Ставрополе пройдут две ярмарки. Среди товаров, которые там можно встретить, – свежие фрукты и овощи, зелень, мед, мясо, молочная продукция, крупы, макароны, растительное масло и многое другое.

«В субботу ярмарка будет работать по улице Васильева, 35/1, в воскресенье – на площади 200-летия. А с 1 августа заработает ярмарка на улице Объездной, 12, где покупателей будут ждать ежедневно с 10 до 20 часов», – рассказали в администрации города Ставрополя.

В будние дни тоже можно купить продукты местного производства. С 16 до 20 часов по вторникам и пятницам на улице Доваторцев, 13 работает торговая точка, а по средам – на проспекте Российском, 1, по четвергам продукты продают на улице Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

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