Режим чрезвычайной опасности до 1 августа объявили на Ставрополье Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Режим действует до 1 августа. Сообщение от РСЧС получили гости и жители края 31 июля 2026 года. Пятибалльный уровень опасности сохранится в северо-западном и юго-восточном округах.

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», – написали в сообщении РСЧС.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье действует особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.

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