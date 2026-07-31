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НовостиОбщество31 июля 2026 9:23

Проголосовать на краевых выборах смогут лишь зарегистрированные на Ставрополье

Жителям региона предстоит выбрать 50 депутатов
Виктория КУЗНЕЦОВА
Проголосовать на краевых выборах смогут лишь зарегистрированные на Ставрополье

Проголосовать на краевых выборах смогут лишь зарегистрированные на Ставрополье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проголосовать на выборах в краевую думу смогут только зарегистрированные жители Ставрополья. Им предстоит избрать 50 депутатов: 25 по одномандатным округам и 25 по партийным спискам (единому избирательному округу).

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В избирательной комиссии региона сообщили, что на Ставрополье числится более 1,9 млн местных жителей, в полной мере обладающих избирательным правом.

Голосование пройдет как в очном, так и онлайн формате. Если местный житель собирается отдать голос за определенного кандидата по одномандатному округу, он должен быть прописан в той территории, к которой относится данный округ. При выезде за пределы своего избирательного округа в пределах края можно выбрать любой другой участок, однако тогда будет выдан только один бюллетень.

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