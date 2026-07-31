Проголосовать на краевых выборах смогут лишь зарегистрированные на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проголосовать на выборах в краевую думу смогут только зарегистрированные жители Ставрополья. Им предстоит избрать 50 депутатов: 25 по одномандатным округам и 25 по партийным спискам (единому избирательному округу).

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В избирательной комиссии региона сообщили, что на Ставрополье числится более 1,9 млн местных жителей, в полной мере обладающих избирательным правом.

Голосование пройдет как в очном, так и онлайн формате. Если местный житель собирается отдать голос за определенного кандидата по одномандатному округу, он должен быть прописан в той территории, к которой относится данный округ. При выезде за пределы своего избирательного округа в пределах края можно выбрать любой другой участок, однако тогда будет выдан только один бюллетень.

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