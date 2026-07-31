В кардиологическом центре Ставрополя появится томограф за 12 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В кардиологическом центре Ставрополя завершают монтажные работы компьютерного томографа за 12 млн рублей. Строительство и установка нового медицинского оборудования профинансированы из бюджета края.

«Обучение новейшим методикам диагностики и лечения позволяет своевременно выявлять заболевания и применять наиболее эффективные подходы к лечению пациентов. Повышение квалификации медицинских работников способствует снижению заболеваемости, сокращению сроков выздоровления и уменьшению числа осложнений», – рассказал министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

В самом помещение, где будет располагаться томограф, завершили все основные работы. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории. В августе планируют завершить монтаж источников бесперебойного питания, а также окончательно установить и настроить сам томограф.

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