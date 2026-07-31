Жителя Ставрополья обвиняют в финансировании запрещенной организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловске на Ставрополье 36-летнего местного жителя обвиняют в финансировании организации, признанной запрещенной на территории России организации. Деньги он перевел еще в феврале 2024 года.

«Обвиняемый, придерживаясь радикальных взглядов, перевел денежные средства международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации», – пояснили в СУ СКР по Ставропольскому краю. Сумма перевода не уточняется.

Мужчине вменяют часть 2 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Следователи продолжают собирать доказательства вины фигуранта, чтобы передать дело в суд. Ставропольцу грозит до пяти лет колонии.

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