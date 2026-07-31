УФАС Ставрополья в третий раз выявило нарушения в дорожной закупке на 41 млн

Ставропольский УФАС выявил очередное нарушение дорожной закупки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья УФАС в третий раз выявило нарушения в дорожных закупках, стоимость которых превысила 41 млн рублей. Заказчиком выступали управление муниципального хозяйства и администрация округа. Они в очередной раз допустили противоречия при описании технических характеристик дорожных знаков.

«С одной стороны, он рекомендовал использование полимерной основы, с другой – требовал от участников указывать толщину металла, что невозможно для полимерных изделий. Кроме того, для лицевой поверхности знака были установлены взаимоисключающие характеристики», – сообщает УФАС Ставропольского края.

Заказчик хотел окрашиваемые и комбинированные знаки, а это, считает ведомство, вводит участников торгов в заблуждение и создает неопределенность. Нарушения выявили и потребовали от властей устранить все непонятки. Для этого в адрес администрации выписали очередное предписание. Должностным лицам грозят штрафы.

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