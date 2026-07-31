Проезд самокатов хотят запретить по 27 пешеходным зонам в Ставрополе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе планируют ввести список из 27 пешеходных зон, где проезд на СИМах будет запрещен. В основном новые правила будут направлены на использование электросамокатов. За их нарушение введут штрафы. После того, как ограничения утвердят, в краевой столице появятся новые дорожные знаки, а кикшеринговые компании должны будут включить соответствующие зоны в программу пешего передвижения.

«В список включены городские пространства с самым большим пешеходным трафиком – это два городских парка, скверы, площадь Ленина, тропа здоровья, а также ряд других популярных локаций для прогулок и отдыха», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Также обещают решить проблему с парковками для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Сейчас на улицах города можно встретить множество брошенных самокатов на асфальте или газоне. Чтобы исправить это, планируют создать около 250 зон, где кикшеринговые компании организуют специализированные парковки.

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