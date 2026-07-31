Владимиров: в летних лагерях Ставрополья отдохнут больше 90 тысяч детей

В летних лагерях Ставрополья отдохнут 90 тысяч детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летних лагерях Ставропольского края в 2026 году могут отдохнуть больше 90 тысяч детей. Сейчас идет вторая смена в 650 самых разных учреждениях. Ребята находятся как в загородных палаточных, так и в пришкольных лагерях. Там бывали уже 75 тысяч юных ставропольцев.

«Опытные педагоги и вожатые позаботились о том, чтобы каждый нашел занятие по душе. Кроме развлечений и игр, ребят ждут настоящие приключения на любой вкус и возраст. Творческие смены, военно-патриотические сборы, спортивные соревнования, кружки по робототехнике, юнармейские отряды, краеведческие экспедиции», – пишет в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Также самые разные развлечения для детей проходят вне лагерей. Туристические, спортивные мероприятия, творческие секции в технопарках только за полтора месяца приняли 200 тысяч ребят.

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