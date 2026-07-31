Почти 180 млн рублей выделили на Ставрополье на передвижную спецтехнику

Фото: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

Почти 180 млн рублей выделили на Ставрополье на создание резерва передвижных котельных и электростанций. Подготовительные работы проводят в преддверии грядущего осенне-зимнего сезона.

«Сформированный сегодня резерв позволит ликвидировать любую аварию оперативно и без длительных отключений потребителей, а также обеспечит бесперебойную подачу ресурса во время проведения плановых и экстренных ремонтных работ», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.

Для экстренного реагирования создан оперативный штаб. К незамедлительному реагированию готовы 20 бригад общей численностью 150 человек. Также для внештатных ситуаций подготовили 96 стационарных и 80 передвижных дизельных электростанций, 24 тепловые пушки, 11 обогревательных модулей и семь подвижных обогревательных пунктов.

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